OM: Pelé « Il faudra commencer une nouvelle série ! »

L’OM est éliminé de la Coupe de France après une défaite 1-0 face à Lyon. Le gardien marseillais Pelé qui a arrêté un pénalty ce soir s’est exprimé à la fin du match…

On n’a pas été dangereux– pelé

» C’était un match équilibré mais on n’a pas été dangereux. Ils ont su mettre le but pas nous. Pour arrêter le pénalty je bosse énormément, je suis dans une période de réussite mais on bosse beaucoup avec le groupe. Notre série s’arrête, il faudra en commencer une autre dès dimanche. » Yohann Pelé— France 3