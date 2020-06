OM : Pelé, prêt à jouer le rôle de mentor auprès des jeunes !

Yohann Pelé a paraphé sa prolongation cette semaine. A 37 ans, le gardien de but continue l’aventure avec l’Olympique de Marseille. Il se dit prêt à endosser le rôle d’encadrement auprès des jeunes.

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a procédé à une vague de signatures de contrat pro pour les jeunes du centre de formation. Le club en a également profité pour prolonger le doyen de l’OM, Yohann Pelé.

s’ils ont des questions, je suis là pour les aider — Pelé

Le gardien de but, qui est le plus âgé du club, se sent prêt à jouer le rôle de conseiller auprès des jeunes joueurs qui intègrent le groupe pro.

« Jouer le rôle d’encadrement, donner des conseils? Ça ne me gêne pas. C’est notre rôle aussi. Quand on était jeune, nous aussi on aimait bien avoir des conseils. Je ne suis pas non plus là à leur parler tous les jours non plus mais s’ils ont des questions, je suis là pour les aider… Pareil pour les acclimater dans le groupe même s’ils sont beaucoup donc c’est plus simple maintenant. Je les aide avec plaisir »

Yohann Pelé – Source : OM