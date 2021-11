OM : Peres prévient, « tout est déjà pensé pour affronter Lyon… »

Apres cette nouvelle trêve internationale, l’OM va reprendre le championnat par un déplacement à Lyon. Lors d’un entretien accordé à l’Equipe, Luan Peres s’est confié sur le fonctionnement de son coach Sampaoli…

Interrogé sur la façon de faire de son coach, Luan Peres a confié à l’Equipe que Sampaoli ne laisse rien au hasard…

Sampaoli nous montre des vidéos de comment Lyon presse les sorties de balle adverses — Peres

« C’est le genre de coach qui sait évoluer, inventer. J’ai appris à connaître sa méthodologie à Santos mais, ici, j’ai l’impression qu’il s’est réinventé. Ou du moins, il s’est adapté et a progressé. La L1 est différente, plus rapide, les adversaires jouent avec intensité. Ici, on s’entraîne pour contrer les attaquants adverses qui sont rapides, costauds. Ce sont des exercices qu’on ne faisait pas forcément au Brésil. Pour le moment, les résultats sont mitigés. On sort d’une série avec beaucoup de nuls. On a une équipe qui perd peu, mais on doit progresser et chercher les victoires.(…) C’est très intense et le coach l’est aussi. Il crie, il s’agite, il exige le maximum de nous, mais aussi de son staff technique. Il nous sort de notre zone de confort, déteste quand on rate un geste ou une passe. Toutes les séances sont destinées à travailler une séquence de jeu précise ou à contrer notre futur adversaire. Ce n’est jamais pour transpirer tranquillement. Je trouve ça fantastique. Là, tout est déjà pensé pour affronter Lyon. Par exemple, Sampaoli nous montre des vidéos de comment Lyon presse les sorties de balle adverses. En conséquence, on va s’entraîner avec un groupe qui va presser comme l’OL et un autre qui va devoir se sortir de ce pressing. Il nous donne ensuite des instructions sur la façon dont on doit procéder. C’est très intéressant, et utile aussi. » Luan Peres – source : L’Equipe (16/11/2021)

Luan Peres préfère jouer dans l’axe gauche dans une défense a trois :

Je préfère la défense à trois– Peres

« Le plus important, c’est de jouer. Pour bien défendre, il faut une ligne de quatre défenseurs, pour bien jouer, il faut une ligne de trois défenseurs, ce qui est plus intéressant pour moi parce que je n’ai pas l’obligation d’aller dans le camp adverse pour attaquer, comme le font les latéraux. Je joue donc comme un vrai défenseur. Ce n’est ni une critique ni une réclamation, juste une réponse à votre question: je préfère la défense à trois. Même si je m’adapte à ce que demande Sampaoli. » Luan Peres— Source: La Provence (15/10/21)