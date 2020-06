OM : « Personne ne critique Nasser Larguet, c’est extrêmement rare à Marseille… »

Nasser Larguet est le directeur du centre de formation marseillais. Selon Azir Saïd Mohamed Cheik, l’homme fait l’unanimité à Marseille…

Invité dans DFM, Azir Saïd Mohamed Cheik, qui suit assidûment les équipes de jeunes, nous a donné quelques éléments sur le directeur du centre de formation, Nasser Larguet :

Il va prendre de plus en plus de place

« D’après ce qu’on peut lire il a eu un rôle important dans la signature des contrats pros des jeunes avec l’absence de Zubizarreta. Je pense qu’il va prendre encore plus de place au sein du centre de formation même si il a déjà une belle place. Pour l’instant je n’ai croisé aucune personne qui a critiqué Nasser Larguet, c’est extrêmement rare à Marseille et dans le milieu marseillais. Je pense qu’il va prendre de plus en plus de place sur le niveau technique, au niveau de la communication. Il s’exprime assez librement, et il est assez clair dans sa vision. Je crois qu’il a une excellente relation avec le staff professionnel et André Villas-Boas donc je pense qu’il aura son mot à dire » Azir Saïd Mohamed Cheik – source : FCMarseille (22/06/2020)

