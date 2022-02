OM : Personne ne fait mieux que les Olympiens !

Grâce à son succès 1-2 sur la pelouse du FC Metz, l’Olympique de Marseille a conforté sa deuxième place juste devant l’OGC Nice. Sur les dix dernières rencontres, personne ne fait mieux que les Phocéens.

C’est une statistique à laquelle personne ne s’attendait. Si l’Olympique de Marseille a récemment été éliminé en Coupe de France par l’OGC Nice, les Phocéens se portent très bien en championnat depuis le début de la saison. Récent vainqueur face à Metz dimanche dernier (1-2), l’OM a conforté sa deuxième place avec désormais 4 points d’avance sur les Aiglons.

Par ailleurs, aussi surprenant que cela puisse paraître, personne ne fait mieux que l’Olympique de Marseille sur les dix dernières rencontre de championnat. Comme partagé par le compte Twitter Marseille Champions Quiz, les Phocéens ont engrangé 23 points durant cette période. C’est mieux que Paris (22 points), Strasbourg (22 points) et Monaco (18 points).

📊 STAT: Avec 23 points, l’#OM est en tête de la Ligue 1 sur les 10 dernières journées devant le PSG (22pts), Strasbourg (22pts) et Monaco (18pts) 👍#TeamOM ⚪🔵 pic.twitter.com/LStC4RXL3y — Marseille Champions Quiz 🏆 (@MCQofficiel) February 15, 2022

J’ai une affection folle pour ce football – Daniel Riolo

Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo n’avait pas pu s’empêcher d’encenser le football pratiqué par l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli.

« Exactement comme à l’époque de Bielsa. Ce foot, je ne peux pas m’empêcher de trouver ça extraordinaire. J’ai une affection folle pour ce football. Ce qui s’est passé vendredi au stade Vélodrome, je trouve que c’est dingue. Si demain, dans tous les débats que l’on a sur le jeu, un type vient me dire « à l’OM on peut mettre l’argent et avoir Mourinho avec 2-3 pointures internationales et on va jouer autrement, on va jouer le titre ». D’accord, je veux bien discuter. Je veux bien rogner un peu sur mes goûts. Mais aujourd’hui, l’OM n’a pas ces moyens là, l’OM a eu les moyens de se payer Sampaoli et a les moyens d’avoir les joueurs présents sur le terrain et qui pratiquent le jeu voulu par Sampaoli. Et bien, dans le cadre de cette ambition là, moi je trouve que les Marseillais sont chanceux, que le Vélodrome est chanceux. Pendant quelques semaines, les gens ne pouvaient plus aller au stade c’était un peu triste. Vendredi, c’était dingue, c’était génial, c’était fantastique. C’est l’OM de Sampaoli. On a ce qu’on a acheté, il n’y a pas de surprises. On savait, on l’avait pas encore réellement eu, un peu au début de saison. Mais le match où t’es mené 0-2, tu comprends rien à ce qui est en train de se passer pour que ça se termine à 5-2. On a eu le paroxysme « sampaolesque ». Je pense que ça n’a pas de prix. On peut discuter de tout ce que vous voulez, de ses erreurs et il en commet. » Daniel Riolo – Source : After Foot RMC (07/02/2022)