OM : « S’il y a une catastrophe en Conférence League, c’est le feu ! »

Jeudi soir, l’OM entrera en lice en Ligue Europa Conférence. Les Phocéens affronteront le club azéri de Qarabag. Une compétition importante pour les supporters marseillais comme le décrit Jean-Charles De Bono.

C’est jeudi soir. L’Olympique de Marseille fera son entrée en lice en barrages de Ligue Europa Conférence. C’est la première fois de leur histoire que les phocéens disputeront cette nouvelle compétition européenne. Pour cette occasion, l’OM affrontera le club azéri de Qarabag. Les supporters espèrent que les Phocéens donneront tout pour aller au bout de cette compétition.

Le championnat, c’est hyper important, mais ce n’est pas un trophée – Jean-Charles De Bono

Pour notre consultant Jean-Charles De Bono, les joueurs de l’OM n’ont pas le droit à l’erreur s’ils souhaitent ramener un trophée à Marseille.

« Les supporters Marseillais ils cherchent quoi, ils cherchent des trophées ? On pensait que par la Coupe de France ou la Coupe d’Europe il y aurait peut-être quelque chose à accrocher. Maintenant on se raccroche à la Ligue Europa Conférence car on a envie de la remporter. Imagine toi qu’il arrive une catastrophe, on fait comment ? Ce serait le feu. Parce que ton objectif c’est de gagner quelque chose cette année. C’est bien que tu finisses second, c’est ce qu’on espère tous pour la Ligue des champions. Mais tu te dis « la Coupe de France, la Coupe d’Europe et maintenant la Conférence Ligue ». Tu te dis qu’une des 3 c’était peut-être jouable. Là on mise beaucoup sur la Ligue Europa Conférence parce que l’OM a dit qu’ils allaient la jouer à fond. (…) Ça fait combien d’années que tu ne gagnes plus un trophée ? (…) Ça a été annoncé en début d’année. Les dirigeants et Sampaoli ont dit qu’ils voulaient ramener un trophée. Nous on s’est tous raccroché à ça. Le championnat, c’est hyper important, tu es toujours second, mais ce n’est pas un trophée. » Jean-Charles De Bono – Source : Débat Foot Marseille (14/02/2022)

La Ligue Europa Conférence est une compétition difficile, intéressante et ouverte – Pablo Longoria

Après le tirage au sort des barrages de Ligue Europa Conférence en décembre dernier, Pablo Longoria avait fait savoir qu’il espérait que ses joueurs se donneront au maximum pour accéder aux prochains tours de la compétition.

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)