OM : Peut-on supporter deux clubs à la fois ? Un supporter marseillais répond !

Être supporter d’un club implique généralement l’exclusivité de la passion. Pourtant de plus en plus de fans de football se procurent une deuxième équipe de cœur. Dans DFM, un supporter marseillais donne son avis sur la question.

Les authentiques supporters s’insurgent régulièrement de ce débat. Peut-on supportés deux équipes en même temps ? Les puristes répondront que non. Il existe néanmoins de plus en plus de fans de football se découvrant une passion pour une autre équipe que celle qu’ils ont toujours soutenu. Isaac Tighilet, supporter de l’Olympique de Marseille depuis toujours, explique pour FCM sa passion pour Manchester City.

Je suis tombé amoureux de cette équipe

« Marseille, c’est ma ville, je suis né ici. L’OM, c’est mon club de cœur. Je suis avant tout un passionné de football. J’aime le beau jeu. En 2011, lorsque j’apprends la signature de Sergio Agüero à Manchester City, je décide de regarder ce club, de regarder ce joueur. J’ai appris à le connaître et plus les matchs avançaient et plus je tombais amoureux de cette équipe. Je garde en mémoire le derby contre Manchester United où Vincent Kompany met une superbe tête sur corner et permet à City de gagner 1 à 0. C’était à l’époque de Roberto Mancini. Ils gagnent le championnat lors de la dernière journée contre les Queens Park Rangers. Il y a eu tellement d’émotions durant cette saison que depuis 2011, je ne rate plus un match de City. » Isaac Tighilet – Football Club de Marseille (23/03/2023