OM: « Physiquement, cette équipe n’est pas prête… Je ne comprends pas »

L’Olympique de Marseille est une nouvelle fois très actif durant ce mercato estival avec les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Pierre- Emerick Aubameyang, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Ruben Blanco et Iliman Ndiaye. Un renouvellement permanent de l’effectif qui n’est pas au goût de tous les observateurs.

Depuis qu’il est arrivé à l’OM, en tant que directeur sportif puis comme président, Pablo Longoria prône le changement chaque été. « Une rotation de 40 à 50% de l’effectif, c’est ma vision » avait-il affirmé lors de la conférence de presse de fin de saison. Une philosophe appliquée durant ce mercato, avec cinq recrues alignées par Marcelino lors du premier match officiel de la saison face au Panathinaïkos.

Une méthode critiqué par le consultant du Canal Football Club, Frédéric Antonetti qui estime que « le haut niveau, c’est la continuité et la stabilité. Comme le Bayern ou Manchester City par exemple. Tu ne changes pas une équipe chaque année. Ces arrivées et départs tout le temps, ça me gêne« , a-t-il expliqué.

Antonetti déplore le changement d’entraîneur

Pour l’ancien entraîneur du RC Strasbourg, tous ces changements expliquent la contre-performance des Olympiens en Grèce : “On passe d’un jeu avec un pressing constant, à un autre où on est plus tranquille et où on construit. C’est difficile de passer d’un système à un autre pour les joueurs. Tu ne donnes pas assez de temps, il faut travailler, a-t-il regretté. En soi, ils ne sont pas prêts. Physiquement, cette équipe n’est pas prête. Elle est en rodage, ce n’est pas totalement huilé. Je ne comprends pas. Le Panathinaikos, c’est quand même censé être un rendez-vous majeur, et tu dois te préparer », a conclu le technicien français de 61 ans.

Pour se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions, les hommes de Marcelino devront inverser la tendance devant leur public face au club grec après le revers du match aller (1-0).