OM : Gattuso : « J’ai un vestiaire de ‘puta madre’ ! « 

Journaliste professionnel spécialiste de l'OM (olympique de Marseille), couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM depuis plus de 12 ans. Présentateur de l'émission Débat Foot Marseille et réalisateur de films documentaires sur l'histoire de l'OM.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso s’est exprimé au micro de RMC Sport après la victoire de l’OM face à l’AEK Athene (2-0) en Ligue Europa ce jeudi soir. Il a notamment évoqué la force mentale et le professionnalisme de son groupe.

Marseille s’est imposé ce jeudi soir lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue Europa face à l’AEK Athene. L’OM est désormais premier de son groupe et en très bonne position pour se qualifier pour la phase finale. Au micro de RMC Sport le coach olympien, Gennaro Gattuso a félicité son groupe en soulignant la le caractère de ses joueurs dans son style caractéristique sans filtre :

« Je suis très content de ce vestiaire, je vais le dire un peu vulgairement: c’est un vestiaire de ‘puta madre’ (un ‘putain de bon vestiaire’, ndlr), a ainsi lâché le coach de l’OM. Avec des joueurs qui se donnent toujours à fond et qui ont un très bon état d’esprit même dans une période difficile où on a perdu des joueurs très importants. C’est une équipe qui travaille avec le cœur et pour moi c’est fondamental, je suis très fier d’eux. »

« Je suis très fier de l’équipe, je l’avais dit que ce ne serait pas facile, il fallait avoir une grosse détermination et beaucoup de mental, a poursuivi Gennaro Gattuso auprès de RMC Sport. On aurait dû mieux faire, notamment en contre-attaque et dans le jeu vertical. C’est très important de ne pas avoir encaissé de but. »

