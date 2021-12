OM : Pierre Ménès affiche ses grosses attentes en Conférence League

Ce lundi, l’Olympique de Marseille a enfin connu son premier adversaire en Conférence League. Pour Pierre Ménès, il faut que les hommes de Sampaoli fassent tout pour la gagner !

C’est la première édition de la Conférence League et l’Olympique de Marseille y est reversé après un gros échec en Europa League, dans un groupe pourtant prenable. Ce lundi, le tirage du premier adversaire des Marseillais dans cette nouvelle compétition a eu lieu.

Sampaoli et ses joueurs iront en Azerbaïdjan pour jouer face à Qarabag… Un déplacement de 9000km qui ne sera pas évident de faire mais qui semble tout de même à la portée des Olympiens au vu du niveau de championnat.

On ne va pas cracher sur celle-ci même si c’est évidemment une « sous-Coupe d’Europe — Menes

Dans Face à Pierrot, Pierre Ménès a été questionné à ce sujet. L’ancien consultant de Canal + a de grandes attentes des Marseillais dans cette compétition. Si ils y sont engagée, il veut les voir aller le plus loin possible et même la gagner !

« À partir du moment où l’OM est engagé en Ligue Europa Conférence, c’est à eux d’essayer d’aller le plus loin possible. Si possible de la gagner. On a gagné assez peu de Coupe d’Europe en France qu’on ne va pas cracher sur celle-ci même si c’est évidemment une « sous-Coupe d’Europe » par rapport aux deux autres. Je ne suis pas certain que le déplacement de Qarabag en février soit le plus beau des cadeaux, mais si Marseille y met un peu plus de concentration, d’implication et d’enthousiasme que dans leur tour de poule, ils peuvent bien faire » Pierre Ménès – Source : Face à Pierrot

Les équipes européennes ont toujours souffert à Bakou — Longoria

« Qarabag est un club qui a de l’expérience dans les compétitions européennes car il y a participé durant les dernières années. Les matchs européens se jouent toujours sur des détails. Ce sera un match intéressant. Cela se jouera notamment sur les temps de préparation parce qu’on sait que Qarabag reprendra la compétition le 7 février en raison de la trêve hivernale des anciennes républiques soviétiques. Ils ont bien réussi en Conference League, on a vu le dernier match, la défaite 3-0 contre Bâle, mais aussi la polémique autour du but qui aurait pu changer la dynamique. Je me souviens également des différentes équipes européennes qui ont toujours souffert à Bakou. Notre campagne en Europa League s’est jouée sur des détails, sur l’expérience. L’ADN de l’OM est d’être très compétitif dans toutes les compétitions. C’est une possibilité de gagner un titre et à l’OM nous voulons aller le plus haut possible dans les compétitions que nous jouons. C’est une compétition intéressante. Notre histoire nous oblige à être compétitif dans les différentes compétitions, qui plus est en Europe, par rapport à l’histoire d’amour entre l’OM et les compétitions européennes. La Conference League est une compétition difficile, intéressante et ouverte. » Pablo Longoria – Source : Olympique de Marseille (13/12/21)