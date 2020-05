OM: Pierre Ménès dénonce l’attitude de Aulas face à Eyraud !

Jean-Michel Aulas fait parler de lui dans cette période de confinement. Il faut dire qu’il fait tout pour que Lyon soit européen la saison prochaine, et prend un malin plaisir à attaquer le président marseillais Jacques-henri Eyraud. Une attitude peu constructive pour Pierre Ménès…

La LFP a décidé de mettre un terme au championnat, ce que n’apprécie pas le président lyonnais Jean-Michel Aulas. En effet, Lyon est septième du classement et sera absent des Coupes d’Europe la saison prochaine, alors que l’OM est second et qualifié pour la Ligue des Champions. Régulièrement, Jean-Michel Aulas attaque son homologue marseillais Jacques-Henri Eyraud, une attitude que dénonce le consultant Canal + Pierre Ménès:

Je ne pense pas que Lyon méritait une place européenne– Ménès

A lire aussi : Vente OM : McCourt aurait fixé le prix de vente !

« Je ne pense pas que Lyon, au moment où le championnat s’est arrêté, méritait réellement une place européenne. Il y a des arguments qui se tiennent dans l’attitude d’Aulas, et d’autres arguments qui ne se tiennent pas. Ce qui est insupportable chez lui, c’est cette manière d’en remettre une couche tout le temps. Il en profite pour taper régulièrement sur Eyraud, le président de l’OM. Je ne trouve pas ça très constructif. Les présidents de L1 sont juste de sales gosses… » Pierre Ménès— Source: Pierrot Face Cam