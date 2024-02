< OM : Pierre Ménès détruit toute une partie de l'équipe de Gattuso

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’y arrive pas et les prestations en 2024 sont inquiétantes. L’ancien journaliste Pierre Ménès pointe du doigt le niveau de jeu de l’équipe et plus précisément de la signe d’attaque…

Via une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès dézingue toute la ligne d’attaque de l’OM : « Le problème numéro 1 de cette équipe est l’indigence de sa ligne d’attaque. On s’aperçoit que (Pierre-Emerick) Aubameyang est terriblement esseulé. (Iliman) Ndiaye, c’est catastrophique ; (Joaquin) Correa, c’est catastrophique ; le Camerounais (Faris Moumbagna, ndlr), je n’ose même pas prononcer son nom car je ne le connais pas (sic)… C’est très compliqué de construire une ligne d’attaque potable avec cet effectif ».

Après une nouvelle contre performance contre Metz en championnat ce week- end, l’OM s’enfonce un peu plus dans une crise majeure. L’entraîneur olympien Gennaro Gattuso ne trouve pas de solution pour relancer son équipe, et le recrutement hivernal n’a pas permis de d’améliorer qualitativement son effectif. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec les joueurs du club marseillais qui ne sont clairement pas au niveau selon lui.

« Les joueurs sont d’une maladresse affligeante et ça ce n’est pas de la faute de Gattuso ni même de Longoria, enfin peu plus de la sienne car c’est lui qui les a choisi… Ce sont des joueurs qui ont de gros salaires. Quand je vois le budget de l’OM, l’argent part bien quelque part, notamment majoritairement sur des salaires importants. Les joueurs ne sont pas à la hauteur, c’est bien beau d’arriver à Marseille en faisant des déclarations sur l’OM , son histoire , le club de cœur qui fait rêver… quand tu viens négocier avec ton agent des centaines de milliers d’euros, à un moment donné il ne faut pas fort que dans le bureau avec ton agent qui demande de l’oseille. A un moment donné j’essaie aussi de me mettre à la place de l’entraîneur, des dirigeants… Un contrat de foot ce n’est pas qu’un engagement financier, c’est aussi un engagement moral, de travailler, de progresser. Ces joueurs je ne les vois pas progresser, ils se sont vendus et acheter comme des joueurs de haut niveau mais pour l’instant ils n’en montrent pas le quart de la moitié. Ils ne sont pas au niveau, » a déclaré l’ancien joueur de l’OM, Christophe Dugarry.

