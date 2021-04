OM : Pirès explique pourquoi il est si confiant pour la fin de saison marseillaise avec Sampaoli !

Passé à l’Olympique de Marseille de 1998 à 2000, l’ancien milieu offensif Robert Pirès s’est exprimé dans les colonnes de La Provence sur l’arrivée de Jorge Sampaoli.

Après le départ d’André Villas-Boas et l’intérim de Nasser Larguet, c’est Jorge Sampaoli qui a repris le banc de l’Olympique de Marseille.

Il apporte sa grinta, une certaine discipline, l’envie de se faire mal et de se surpasser — PIRES

interrogé sur le nouveau coach marseillais, Robert Pirès a affirmé qu’il lui donnait toute sa confiance. Pour lui, il va réussi à rendre meilleurs les Olympiens.

A LIRE : Mercato OM : Sampaoli veut conserver quatre joueurs !

« Sampaoli va réussir à remettre l’OM sur le bon chemin. Je ne parle pas de la défaite à Nice qui peut être considérée comme un accident. Il apporte sa grinta, une certaine discipline, l’envie de se faire mal et de se surpasser quand ça ne va pas très bien. Par rapport à son caractère et ce qu’il a fait par le passé, c’est l’entraîneur qu’il faut à l’heure actuelle pour remettre de l’ordre. Avant de penser à la saison prochaine, il faut finir celle-ci. Je pense que l’OM peut bien la finir. Ça doit être son objectif. Quand le mercato arrivera, ce sera à Pablo Longoria -qui fait de bons choix pour l’instant- de prendre des décisions et d’aller chercher des joueurs susceptibles d’aider le club. » Robert Pirès – Source : La Provence (08/04/21)