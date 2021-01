OM : Plus de statut de vice-capitaines ni de tireurs numéro un de penalties pour Payet et Thauvin ?

Le conflit de vestiaire entre Dimitri Payet et Florian Thauvin semble avoir lassé André Villas-Boas. Le coach olympien aurait décidé de nommer un joueur plus méritant pour endosser le rôle de vice-capitaine après Steve Mandanda…

André Villas-Boas aurait décidé de s’appuyer sur d’autres éléments. Dimitri Payet et Florian Thauvin pourraient perdre leur statut de vice-capitaines. En effet, le coach olympien pourrait confier ce rôle à Alvaro selon le journaliste Florent Germain sur RMC. De plus, le tireur numéro un pour les penalties devrait être la recrue Arek Milik. Un détail qui reste cependant un message fort envoyé à son vestiaire…

Milik et alvaro promus ?

« Comme évoqué dans Top of the foot – et sans que ce soit définitivement acté (à ma connaissance) – il est effectivement fort probable qu’AVB désigne Milik choix n°1 sur les penalties, et que Alvaro, également « vice-capitaine », prenne le brassard en cas de pépin pour Mandanda. » Florent Germain – source : Twitter (26/01/2021)