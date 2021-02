OM : Plusieurs absents à l’entrainement ce matin dont Sakai, Amavi de retour !

L’OM va affronter Bordeaux ce dimanche soir. Ce matin, l’entrainement était ouvert aux médias et le journaliste de Maritima Karim Attab a fait le points sur les absents et présents…

Pas mal d’absents ce matin à la Commanderie. Après avoir fêté le premier but en pro de Bamba Dieng avec un « tunnel », on note absents : Àlvaro, DCC, Milik et Sakai. Par contre Jordan Amavi est bien présent et avec le sourire. » Karim Attab – source : Twitter (12/02/2021)