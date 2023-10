OM: Pour Alonzo, si cette recrue joue 80% des matchs…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Les deux anciens joueurs de l’OM Jérôme Alonzo et Benoît Cheyrou n’ont pas tari d’éloges sur une recrue estivale olympienne dans les colonnes de La Provence.

Kondogbia est très au-dessus de la moyenne de la Ligue 1. S’il dispute 80 % des matchs, l’OM finira dans les quatre »

« Si son physique lui fout la paix, Kondogbia est très au-dessus de la moyenne de la Ligue 1. S’il dispute 80 % des matches l’OM finira dans les quatre premiers, c’est sûr et certain« , a affirmé l’ex-portier marseillais. Kondogbia était le gars qu’il leur fallait, le complément idéal de Vérétout et Rongier. Ils sont très propres, allient technique, expérience et combat« , a ajouté Alonzo.

Cheyrou estime lui aussi que le milieu olympien est un vrai plus pour son équipe: « Il apporte beaucoup d’expérience et de calme. C’est toujours compliqué d’arriver dans un niveau club, en plus il y a eu beaucoup de changements et des blessures. Cela a été dur de trouver le rythme. Quand il pourra enchaîner 4 ou 5 matchs d’affilée, on verra sa vraie valeur. »