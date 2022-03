OM: Pour ce consultant, le groupe a lâché Sampaoli…

Sous le feu des critiques ces dernières semaines, Jorge Sampaoli a bien répondu en enchainant deux victoires importantes. Pourtant, selon Lionel Charbonnier, l’Argentin a perdu son groupe…

L’Olympique de Marseille est sorti de sa période de crise de résultat. Avec quatre matchs sans victoires en Ligue 1, Jorge Sampaoli commençait à être décrié par les supporters et observateurs du club olympien.

Sampaoli est un chien fou– Charbonnier

« D’un côté, tu as Galtier qui te donne de la cohérence dans tout ce qu’il fait et de l’autre côté, il y a l’incohérence de Sampaoli. Je pense que Sampaoli a la culture de la gagne, mais Sampaoli s’est perdu et il a même perdu son groupe. Il a aussi perdu le public parce qu’il a été incohérent dans certaines compositions. Il était persuadé de son truc. Cela se voit sur sa gueule. Je suis sûr qu’il a perdu son groupe. On le sait et c’est notoire. Les bons résultats n’ont pas empêché les critiques des supporters et des joueurs du vestiaire. Il y a un désamour avec lui des joueurs maltraités. Galtier est cohérent alors que Sampaoli est un chien fou. » Lionel Charbonnier— Source: RMC (18/03/22)

Il y a beaucoup de discussions avec Longoria. Sampaoli a vécu sa première vraie secousse — Germain

Face à Brest dimanche dernier, Jorge Sampaoli a changé quelques joueurs de son effectif… Le coach argentin a, selon Florent Germain, écouté quelques conseils et analyses des consultants de RMC Sport, notamment sur la présence de Milik et le fait de relancer des remplaçants comme Pape Gueye ou Amine Harit qui ont fait une très bonne prestation en Bretagne lors de la dernière journée de championnat.

« Ce qui est intéressant contre Brest, c’est que Sampaoli, il est têtu, mais il a quand même compris certains messages. Eric Di Meco avait dit à Longoria qu’il avait connu un président qui descendait dans les vestiaires tirer les oreilles de son coach si ça n’allait pas. Alors ça ne s’est pas passé comme ça, mais il y a beaucoup de discussions. Sampaoli a vécu sa première vraie secousse. Et il a compris donc les messages, il y en avait trois. Le premier, c’était remettre Milik au centre du jeu, il n’y a pas de débat, il faut le mettre et trouver une animation avec lui. Deux, de la stabilité. Ça ne vient pas de nous, c’est d’abord en interne que c’était réclamé, les joueurs étaient un peu perturbés, c’était déroutant et c’est revenu dans les discussions. Et enfin, relancer certains joueurs qui le méritent par leurs séances d’entraînement ou leurs matchs, comme Pape Gueye, qui a fait une belle CAN, Amine Harit, qui a peut-être encore plus montré à l’entraînement en février… » Florent Germain – Source : RMC