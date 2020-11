La solution de Courbis pour relancer l’OM

Invité dans le Podcast de l’After Marseille proposé par RMC Sport, notre journaliste Mourad Aerts a donné son sentiment sur le jeu proposé par André Villas-Boas. Présent dans l’émission Rolland Courbis s’est également exprimé concernant la philosophie de l’entraîneur portugais…

Présent dans le podcast spécial OM, l’After Marseille sur RMC Sport, l’ancien entraîneur de Marseille Rolland Courbis a tenu à donner son avis sur l’organisation mise en place par AVB. L’actuel consultant pour RMC Sport se lasse de toujours voir les mêmes compositions chaque semaine et propose à Villas-Boas de s’inspirer de ce qui se fait de mieux actuellement, notamment du LOSC de Christophe Galtier. Il aimerait donc une équipe avec deux attaquants, un duo Germain – Benedetto…

« qu’il regarde du côté de Lille ! » – rolland courbis

« Quand il y a des mauvaises périodes, le meilleur remède c’est de regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, et ce qui se fait de mieux actuellement. Regardons l’organisation de Lille, plus simple que cette organisation il n’y a pas. L’Olympique de Marseille a pratiquement le même effectif que le LOSC. Je ne me permets pas de dire à Villas-Boas ce qu’il faut qu’il fasse, mais même s’il a son organisation ça ne l’empêche pas de regarder ce qu’il se fait autour. Avec l’organisation et la composition de l’OM face à Manchester City, tu dois pouvoir faire mieux. Sur ce match là, ça faisait longtemps que je n’avais pas vu une équipe de Marseille aussi triste. C’est impossible qu’André Villas-Boas ne l’ait pas vu. Voir systématique cette même composition et organisation de l’OM c’est facile pour les adversaires… » Roland Courbis – Source : After Marseille (23/11/2020)