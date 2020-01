OM : Pour Daniel Bravo le probléme a été résolu par deux joueurs en particulier !

La saison 2018/2019 de l’OM ne restera pas dans les meilleurs souvenirs des supporters marseillais. Rudi Garcia a été incapable d’emmener son groupe qu’il a lui même déséquilibré en recrutant Kevin Strootman. Pour Daniel Bravo, le milieu de terrain a été rééquilibré…

Dans France Football, l’ancien joueur de l’OM et su PSG, Daniel Bravo a donné son avis sur l’évolution de l’OM cette saison. Il estime que le duo Rongier/Sanson fait la différence en comparaison avec la saison dernière et la mésentente entre deux profils similaires Gustavo et Strootman…

A lire : CONCURRENCE, ADAPTATION, INTÉGRATION… LOPEZ SE LIVRE SUR SA RELATION AVEC RONGIER

Rongier est très actif, technique, et Sanson est l’élément fort — Bravo

« L’an dernier, ils avaient un gros problème avec Gustavo et Strootman, deux joueurs avec des profils similaires, incapables de se projeter, de changer de rythme. Aujourd’hui, la différence, c’est un milieu qui court, très équilibré. Rongier est très actif, technique, et Sanson est l’élément fort, très complet et bon devant le but. » Daniel Bravo – source : France Football

Le chiffre : 18

C’est le nombre de titularisation pour Morgan Sanson cette saison en Ligue 1. Le milieu de terrain a participé à 19 matches sur 20 ! Rongier de son côté compte 16 titularisations, tous les matches de Ligue 1 avec l’OM depuis la 8e journée.