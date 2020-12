OM : Pour Di Meco, entre Payet et Valbuena, il n’y a pas photo !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a comparé le niveau de Mathieu Valbuena et de Dimitri Payet. Pour lui il n’y a pas photo entre les deux meneur de jeu. S’il devait choisir entre les deux, il prendrait Valbuena….

L’Olympique de Marseille affrontera ce soir l’Olympiacos en Ligue des Champions. Blessé, l’ancien olympien Mathieu Valbuena ne participera pas à cette rencontre. Pour Eric Di Meco c’est une bonne nouvelle pour Marseille. Le consultant de RMC est même allé plus loin en indiquant que pour lui Valbuena était supérieur au meneur de jeu actuel de l’OM Dimitri Payet.

pour moi le choix est évident ! Je prends Mathieu ! — Di MEco

« Quand tu es dans un match de haut niveau où il y a de l’intensité, il y a un minimum syndical à faire. j’ai vu des joueurs à Porto qu’on n’a pas à Marseille. Si tu échanges le numéro 10 et l’avant centre de l’Olympiakos, le résultat est inverse face au club grec pour moi. Il faut voir le match de Mathieu ce soir là. Si on me propose au choix Dimitri Payet ou Mathieu Valbuena au départ d’une saison, pour moi le choix est évident ! Je prends Mathieu ! Regardez l’activité physique qu’il a sur le terrain, toujours en mouvement, toujours dans les espaces, capable de donner des bons ballons. Ce soir il est dans La Tribune je suis content pour l’OM je vous le dis… » Eric Di Meco – Source : RMC Sport