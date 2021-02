OM : Un Niçois positif au COVID-19 après avoir affronter les Marseillais….

Ce samedi, à quelques heures du match face au FC Nantes, nous apprenons via L’Equipe qu’Amine Gouiri est positif au COVID-19.

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille a renoué avec la victoire face à l’OGC Nice. Trois points qui ont fait du bien aux Marseillais et qui ont permis à Khaoui, Luis Henrique ou encore Ahmadou Bamba Dieng de se montrer.

GOUIRI TESTE POSITIF

Ce samedi, nous apprenons via le journal L’Equipe qu’Amine Gouiri, attaquant des Aiglons a été testé positif au COVID-19 vendredi. Celui qui a marqué un but face à l’OM aurait passé un nouveau test et attendrait les résultat dans la journée.

A LIRE : OM – OGC Nice (3-2) // Les Notes de FCM : Khaoui et Henrique XXL, Kamara solide et Payet le retour !