OM : Djibril Cissé décrypte la posture de Sampaoli

Des joueurs abattus, un entraîneur satisfait de la performance globale mais des esprits frustrés pour tout le monde, qu’importe les déclarations. C’est ce que pense l’ancien attaquant marseillais Djibril Cissé sur le plateau de la chaîne l’Equipe. Il estime que Sampaoli ne pouvait pas tenir un autre discours.

Dominateurs et solides jusqu’à la 89ème minute, les Marseillais ont de quoi être déçus. Ils menaient, logiquement 1-0, en supériorité numérique avant de se faire rejoindre en fin de partie. Si les joueurs semblaient abattus au coup de sifflet final, à l’image de Mattéo Guendouzi, Jorge Sampaoli a préféré relativiser.

L’égalisation n’efface pas notre très bon match – Sampaoli

« On est très déçus. Aujourd’hui on devait ramener trois points. On doit tuer le match bien avant, surtout qu’ils sont à 10. Mais c’est pas parce qu’on mène 1-0 qu’on a gagné. A la 88e, on ne doit pas non plus prendre ce contre, on doit les faire courir. On est frustrés mais il fallait marquer le deuxième but. Mais l’égalisation n’efface pas notre très bon match. On était venus pour gagner et on a tout fait pour ça » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (16/09/2021)

Sampaoli a du Guendouzi 10 fois dans le corps – Cissé

Sur le plateau de la chaîne l’Equipe, où les chroniqueurs ont mis en perspective le discours frustrant des joueurs et celui encourageant, Djibril Cissé a eu du mal à trancher. L’ancien joueur marseillais a essayé de se remettre dans la peau du joueur qu’il était. Néanmoins, après réflexion, selon lui, Sampaoli ne peut tenir un autre discours que celui qu’il a eu. Encore une fois, sans doute une histoire de communication.

« Moi je pense que j’aurais eu le discours de Guendouzi. Si j’avais été coach, dans ma comm’… mais en fait il y a deux aspects. Sampaoli, on le sait qu’il est énervé, on le sait qu’il a du Guendouzi 10 fois dans le corps. Mais il peut pas le dire, il est coach. Il ne peut pas dire « ouais on est déçu, on est énervé on va tout casser dans le vestiaire ». Non. Il est raisonné, il est posé. Mais je sais qu’il pense comme son joueur. » Djibril Cissé – Source : La chaîne l’Equipe (16/09/2021)Donc, selon l’ex-marseillais, les discours diverges mais les pensées sont les mêmes. Tous sont déçus. Et tous regrettent de ne pas avoir concrétiser leurs occasions pour tuer le match et rapporter les trois points.