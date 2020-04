OM : « Pour Eyraud les joueurs doivent faire des efforts… Mais c’est lui qui a signé des chèques énormes et colossaux »

Le président Eyraud veut faire baisser le salaire de ses joueurs et pas uniquement lors de cette période de confinement. Alors que le vestiaire ne l’entend pas de cette oreille, la journaliste Carine Galli pointe du doigt le culot de JHE…

Eyraud a prolongé Rudi Garcia alors qu’il était déjà en difficulté — Galli

« Moi ça me rend folle d’entendre Jacques-Henri Eyraud qui d’une certaine façon se sert de cette pandémie pour essayer d’atténuer les erreurs qu’il a pu commettre en tant que président de l’Olympique de Marseille. Il est arrivé à son poste en octobre 2016, donc des exercices entiers il en a fait plusieurs avec l’OM, il a misé sur des qualifications pour la Ligue des champions, il a misé sur des joueurs âgés donc sans plus-value à la revente derrière avec des salaires extrêmement élevés. Il a prolongé Rudi Garcia alors qu’il était déjà en difficulté, donc à sortir des millions d’euros pour le dédommager une fois qu’il a été limogé. Et maintenant il explique que ce sont les joueurs qui doivent faire des efforts. Mais c’est lui qui a signé des chèques énormes et colossaux, alors qu’il n’a pas les moyens pour le faire » Carine Galli – Source: L’Equipe