OM: Pour Gomis, cette passion est supérieure à Marseille…

Ancien joueur de l’OM, de Saint-Etienne, mais aussi de Lyon, Gomis a évolué en Arabie saoudite à Al-Hilal. Et pour lui, la passion est encore au-dessus de ce qu’il a pu connaitre à Marseille ou en Turquie…

Bafé Gomis a été interrogé par l’Equipe, sur son expérience en Arabie saoudite. Et sa réponse sur l’atmosphère la-bas par rapport à Marseille ou la Turquie va vous surprendre…

« Je dirais plus encore, car le football a une place plus importante. […] Si tu es de Al-Hilal, tu ne peux pas te promener dans la rue. On m’a chéri d’amour. » Bafé Gomis— Source :L’équipe (26/11/22)

Marseille et les Marseillais resteront à jamais dans mon coeur — GOMIS

Malgré sa seule saison à l’Olympique de Marseille, le joueur passé par Lyon et l’AS Saint-Etienne garde un excellent souvenir du Vélodrome et de ses supporters. Pour fêter ces cinq ans, il a publié un message sur les réseaux sociaux pour prouver son amour pour le club et les Marseillais !

« Il y 5 ans, j’accomplissais l’un de mes rêves en endossant le maillot de l’Olympique de Marseille.Une alliance gagnante qui m’aura permis de me relancer tout en menant l’équipe à la qualification Européenne. Marseille et les Marseillais resteront à jamais dans mon coeur ! » Bafetimbi Gomis – Source : Twitter (29/07/21)