OM : Pour Libbra, les joueurs doivent dire stop à Sampaoli !

L’OM n’y arrive plus et beaucoup pointent du doigt les choix de Sampaoli. C’est le cas de Marc Libbra qui estime que les joueurs doivent lui dire qu’il « faut arrêter les bêtises ».

Sur Europe 1, l’ancien attaquant de l’OM a clairement pointé du doigt les choix de Jorge Sampaoli. Pour lui le problème est clairement lié au fait de ne pas faire jouer les joueurs à leur poste. Libbra estime que c’est aux joueurs de le dire au coach.

Ils ne peuvent pas rester comme ça — Libbra

« Je pense que malheureusement, les joueurs n’arrivent pas à assimiler ce qu’il se passe. À un moment donné, il faut que les joueurs se réveillent. Dénaturer, c’est sortir du cadre footballistique. S’il n’y a pas de joueurs assez costauds pour aller taper à la porte du coach pour lui dire d’arrêter les bêtises, si ces jeunes veulent jouer à l’OM, ils doivent taper du poing sur la table. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Vous pensez que Rongier a pris du plaisir ? Que Payet a pris du plaisir ? On ne sait même pas quel est le vrai poste de Gerson. On ne l’a jamais vu jouer à son poste, il faut arrêter les bêtises ». Marc Libbra – source : Europe 1 (07/03/2022)

#OMASM #TeamOM #Monaco 🗣️ »Vous pensez que #Rongier a pris du plaisir ? Que #Payet a pris du plaisir ? Et on ne sait même pas quel est le vrai poste de #Gerson… Il faut arrêter les bétises »

➡️ La critique sévère de @marclibbra contre #sampaoli @lephoceen pic.twitter.com/krDNli8uhF — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) March 6, 2022

A LIRE AUSSI : OM : Cet ancien joueur demande aux Marseillais d’aller taper à la porte de Sampaoli !

« C’est normal de la part des supporters qui veulent que l’équipe gagne, nous avons essayé de tous les côtés. Il n’y a pas eu un manque de volonté, il y a un problème de précision. Les supporters ont le droit d’exiger que l’équipe gagne. Ici, l’équipe a essayé de tous les côtés, il y a eu un manque de précision dans toutes nos attaques et peut-être aussi un manque de chance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (06/03/22)

Cela fait chier de perdre encore à domicile — Saliba

« Cela fait chier de perdre encore à domicile. C’est un coup dur, on n’a pas le droit de lâcher, mais on va revenir, cela est sûr. En première mi-temps, on n’a pas su marquer… encore une fois, ils ont su marquer directement sur leur première occasion. On doit travailler et faire un résultat à domicile, jeudi (contre Bâle). Il y a de la fatigue, mais on doit faire avec, ce n’est pas une excuse ». William Saliba – Source: Prime Vidéo (06/03/2022)