OM : Pour Ménès, « la différence était trop grande… »

L’OM s’est imposé 3-0 sans trembler face au modeste club de National 3 de l’US Chauvigny. Pierre Ménès a rapidement donné son sentiment sur cette rencontre de Coupe de France…

Pour Pierre Ménès il n’y a pas eu de match tellement l’écart était grand entre les deux formations. Preuve que Jorge Sampoli et ses hommes ont joué ce 16e de Coupe de France sérieusement…

Marseille a dominé Chauvigny sans forcer — Ménès

A l’heure où je serais bien allé me coucher, Marseille a dominé Chauvigny sans forcer. Autant il y a des matchs de Coupe où on sent dès le début que les pros vont se faire bouger et avoir du mal, autant là, la différence était trop grande en terme d’intensité physique entre les deux équipes. L’OM a planté deux fois avant la pause par Milik et Ünder avant qu’Harit n’ajoute une troisième but en fin de match. » Pierre Ménès – source : Pierrotlefoot (02/01/2022)

« Rennes à la trappe, l’OM sans souci » Une palanquée de matchs, deux surprises, des équipes décimées par la Covid et des incidents avec les supporters stéphanois : résumé sauce Pierrot de ces 16e de finale de Coupe de France.https://t.co/sloUknMhhC — Pierre Ménès (@PierreMenes) January 2, 2022

J’ai revu pleins de choses qui n’étaient pas satisfaisante — Riolo

« L’OM s’est qualifiée facilement en mettant une équipe type, en jouant le match sérieusement. Il n’y avait pas de raison de faire tourner. L’OM a joué comme à son habitude, ils ont fait le travail, mais j’ai revu pleins de choses qui n’étaient pas satisfaisante. Un manque d’efficacité, un ballon qui tourne de façon parfois un peu stérile. Milik avant de marquer son joli but, il y a eu des occasions ratées, ça n’a pas montré que la grosse efficacité était de retour. Ça fait 3-0 au final mais c’est un tout petit adversaire, je ne pense pas que cela apporte des certitudes. (…) C’est le niveau amateur. Tu as peu d’enseignements, tu prends la qualification et tu oublis en pensant au match de Bordeaux s’ils peuvent aligner une équipe. » Daniel Riolo – source : RMC (02/01/2021)