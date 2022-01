OM : Pour Micoud, « Sampaoli a rectifié le tir… »

L’OM s’est imposé 1-0 face à Bordeaux vendredi dernier lors de la 20e journée de Ligue 1. Après cette rencontre, le consultant Johan Micoud a donné son sentiment sur le niveau de jeu proposé par l’OM depuis plusieurs semaines…

Pour Johan Micoud, l’OM ne Sampaoli n’est plus aussi spectaculaire qu’en début de saison, cependant il sont plus solides défensivement…

C’est beaucoup moins flamboyant et c’est beaucoup moins spectaculaire — Micoud

« C’est beaucoup moins flamboyant et c’est beaucoup moins spectaculaire. Il y a moins de folie que dans le début de saison. On avait assisté à de superbes rencontres. Mais au niveau comptable, ce n’était pas ce qu’attendait Sampaoli donc il a rectifié le tir. Il a essayé de baser son équipe un peu plus sur un gros travail défensif, ce qu’ils arrivent à réaliser. Ils sont moins inquiétés défensivement. Mais par contre, offensivement, il y a moins de folie et d’opportunités. Cela ressemble à ce Marseille de fin d’année dernière. Peut-être que Sampaoli espérerait avoir à la fois cette folie et cette rigueur défensive. Peut-être qu’il y arrivera au fur et à mesure du temps. » Johan Micoud – Source: Prime Vidéo (08/01/2022)

« Il y a une vraie déception des supporters, sur le fait qu’il y avait quelque chose de faussé » — Lizarazu

« 44 ans, c’est une histoire dingue ! Du côté de Bordeaux, ce match-là, il ne fallait pas le perdre. C’est devenu un rituel, et le match le plus important de l’année pour tous les supporters… Il y a une vraie déception. Une vraie déception des supporters, sur le fait que cette équipe était décimée, et qu’il y avait quelque chose de faussé… Ces 44 ans s’arrêtent sur une pandémie mondiale ! » Bixente Lizarazu – Source : Téléfoot (09/01/2022)

Jorge Sampaoli était satisfait par la prestation de ses joueurs.

On est très satisfaits, c’est une belle réussite — Sampaoli

« Oui, c’est une victoire claire. En première période, on a eu des situations, on s’est montré supérieurs mais il nous a manqué un peu de précision pour réussir à concrétiser. Ce n’est pas la première fois cette saison. Il faut continuer à travailler pour trouver davantage de constance. (…) Notre objectif était d’arriver à mettre en place notre supériorité en s’appuyant sur nos ailiers pour avoir le contrôle. On a l’a très bien fait avant la pause avec une domination claire. Ça a été moins le cas en deuxième période mais c’est ce qu’on essaye de mettre en place : une vraie culture du jeu. (…) On est très satisfaits, c’est une belle réussite. Partout où on est allés, on nous a bien fait comprendre que c’était un classique. Je suis heureux pour le club, la ville et le président. C’est une vraie satisfaction de se retrouver deuxième en ayant mis fin à cette longue période. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (07/01/2022)