OM : Pour Pierre Ménès, Benoît Bastien désavantage le PSG !

L’OM s’est incliné au Vélodrome 2-0 ce dimanche soir face au PSG au cours d’un match animé principalement par deux décisions arbitrales, qui font débat. Pierre Ménès a donné son avis sur ces deux situations sur sa chaine YouTube.

Pierre Ménès est revenu sur les deux décisions arbitrales de Benoît Bastien qui ont fait débat lors de ce OM-PSG (2-0). Dans son émission Face à Pierrot sur YouTube il réagit à la question d’un internaute sur la prestation de l’arbitre de la rencontre du classique.

« Je trouve le carton rouge ahurissant. Comment l’arbitre peut venir au micro et dire que c’est une annihilation d’occasion franche de but alors qu’Aubameyang finit en dehors du terrain le long de la ligne de touche à 45 mètres du but adverse. Je sais pas si c’est de la mauvaise foi ou de l’incompétence mais c’est incroyable de sortir un truc pareil.

Face à Pierrot (1/3) : « Le rouge de Beraldo est ahurissant mais le but de l’OM est justement refusé » Luis Enrique, polémique Bleus, Zhegrova, Strasbourg vs L’Équipe, PSG-Barça, amour du maillot, Keller manager, Nice sans âme, OL et Bastien.#OMPSG https://t.co/D8IcTJDK2k — Pierre Ménès (@PierreMenes) April 1, 2024

« Benoît Bastien a la fâcheuse habitude de cartonner le PSG »

Pierre Ménès trouve étonnamment que le but marseillais est non valable et valide donc cette décision de Benoît Bastien. Pour lui, Henrique gêne le gardien du PSG pour intervenir. « Quant au but refusé à Marseille, Luis Henrique est devant Donnarumma et fait évidemment action de jeu. Mais c’est vrai que t’as pas besoin de mettre un carton jaune à Lucas Hernandez, un carton jaune à Danilo (Pereira) qui, en plus, n’a pas l’air d’avoir dit grand chose. Mais c’est quand même pas la première fois que Benoît Bastien a la fâcheuse habitude de cartonner le PSG. »