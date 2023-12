OM : Pour Pierre Ménès, c’est une très bonne nouvelle !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après la victoire de l’OM 2-4 à Lorient, l’ex journaliste Pierre Ménès a débriefer le match. Aubameyang s’est offert un doublé, les marseillais ont réaliser une superbe première mi-temps, par contre la seconde a été bien plus poussive.

Pierre Ménès souligne la prestation des marseillais, mais aussi les difficultés rencontrées en seconde période face à un Lorient revigoré. Pour lui, la remontée au classement est une bonne nouvelle. « On a enfin eu des buts de l’engagement, malheureusement les deux équipes n’ont pas joué en même temps. En première période, Marseille a écrasé le match en marquant facilement de jolis buts face à une défense lorientaise totalement absente. Aubameyang a encore marqué un doublé, dont un but assez extraordinaire de la tête. Même Balerdi a marqué sur corner. 1-4 à la pause, l’OM se promenait. Je ne sais pas si c’est une coupure d’électricité, mais Lorient a attaqué cette seconde période avec beaucoup plus d’allant, Mendy a marqué. Derrière, Lodi a sauvé sur sa ligne, Pau Lopez a fait un très bel arrêt. Le match aurait pu basculé si Lorient avait réussi à marquer ce 3e but. Il y aura des choses à analyser côté marseillais, Gattuso a dit qu’il n’était pas fou de ce 3-5-2, aura des chose à redire sur cette seconde période alors que la première était parfaitement réussie. Marseille se replace super bien, revoir l’OM dans le haut du tableau est évidement une très bonne nouvelle pour la Ligue 1. »

Marseille se replace super bien, revoir l’OM dans le haut du tableau est évidement une très bonne nouvelle pour la Ligue 1

L1, J15 (2) : « Nice à la niçoise, l’OL se relance, l’OM enchaîne » Allez, on débriefe les derniers matchs de cette 15e journée.https://t.co/LWUJlwwtXh via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 10, 2023

Le débrief du match sur YouTube

L’Olympique de Marseille s’impose face à Lorient (2-4) ce dimanche soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video :

A lire aussi : Lorient – OM (2-4) : Marseille enchaine avec la manière, Aubameyang brille encore !

J’étais énervé car il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas — gattuso

« Ce que je leur ai dit c’est que je n’étais pas vraiment content il y a pas mal d’aspect que l’on doit améliorer, on a terminé ce match à dix et c’est notre mentalité que l’on doit changer. Oui même à 3-0 j’étais énervé car il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas, c’est une question de mentalité je le dis et je le répète depuis plusieurs jours c’est vraiment un point sur lequel on doit s’améliorer. Le foot c’est toujours difficile à expliquer et ce que je vois c’est qu’on a très bien joué mais que très rapidement cela peut basculer car on ne fait pas ce qu’il faut en terme de mentalité. »a ainsi déclaré l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au micro de Prime Video

A lire aussi : Lorient – OM (1-4): le but d’Aubameyang qui s’offre un doublé !