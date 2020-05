OM – Pour Pierre Ménès, Eyraud a mis un coup de poignard dans le dos de Villas Boas

Le consultant du Canal Football Club, Pierre Ménès, a donné son sentiment sur la situation de l’Olympique de Marseille avec le départ d’Andoni Zubizarreta, officialisé en fin de semaine dernière par le club marseillais.

Andoni Zubizarreta ne sera donc plus le directeur sportif de l’OM. Son départ a été annoncé par le club marseillais en fin de semaine dernière. Le président de olympien Jacques Henri Eyraud attend désormais de connaitre la décision d’André Villas-Boas qui avait fait savoir à plusieurs reprises que son avenir était lié à celui du dirigeant espagnol. Pour Pierre Ménès, JHE veut maintenant faire jouer le mauvais rôle au technicien portugais :

C’est lui faire porter le mauvais rôle — Ménès

» La situation à Marseille est navrante. Il est de notoriété publique que les rapports entre Villas-Boas et Eyraud sont très mauvais. Ne pas garder Zubizarreta, c’est mettre un coup de poignard dans le dos de l’entraîneur et de celui qui fait du chantage à lier son départ à celui de son directeur sportif. De toute façon, Villas-Boas n’est pas fou. Il sait que la saison prochaine, il aura une équipe bien inférieure à celle de cette année. Je suis très inquiet pour ce club et ce n’est pas une bonne nouvelle pour le football français » Pierre Ménès — Source : Canal +