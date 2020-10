OM : Pour Riolo, « Quand Eyraud parle, c’est une catastrophe… »

Le président Eyraud a fait son bilan hier sur RMC. Si ce dernier commence timidement à faire son autocritique, pour Daniel Riolo son discours est toujours inaudible…

Interrogé par le média But Football Club, le journaliste Daniel Riolo a une nouvelle fois taclé Eyraud et mis en avant son coach André Villas-Boas

Eyraud, je ne sais pas ce qu’il fait à Marseille — Riolo

« Eyraud, je ne sais pas ce qu’il fait à Marseille. Ça tâtonne : un attaquant, pas d’attaquant… C’est flou. Quand il parle, c’est une catastrophe. Les supporters ne l’ont jamais adopté. Ils ne le comprennent pas. Le réveil de l’OM, c’est Villas-Boas. C’est lui qui a ramené Marseille en Ligue des champions. Maintenant, on va voir s’il y aura une continuité. L’OM a besoin d’enchaîner, de retrouver une régularité. »

Daniel Riolo – source : But Football Club (16/10/2020)

Présent sur RMC jeudi soir, le président de l’OM a été interrogé par un auditeur qui lui a notamment demandé son « regard objectif » sur son action à la tête du club.

UN BILAN TOUJOURS PARTAGÉ ENTRE CE QU’ON A PU FAIRE DE BIEN ET CE QUE L’ON A PU FAIRE DE MOINS BIEN

« C’est jamais facile d’être le plus objectif. Dans mon objectivité, dans ma vérité, je vois des réussites, je vois aussi des échecs. J’ai toujours été habitué dans ma vie professionnelle à évaluer quasi quotidiennement ce qui était mon travail. Au bout d’une journée de travail, je me demande quel a pu être mon impact, petit ou grand, sur les décisions que j’ai pu prendre. Je crois qu’on a réussi beaucoup de choses. Parce que ce club, de ce que m’en disent tous mes collaborateurs, tous les gens qui m’entourent, a un visage très différent de ce qu’il était il y a quatre ans. Mais j’ai évidemment aussi fait des erreurs. De ces erreurs, j’essaye d’apprendre tous les jours. C’est une leçon d’humilité parce que je ne crois pas que le football soit une science. On peut essayer d’approcher le fait d’avoir des convictions, des certitudes mais c’est très très difficile. Aujourd’hui, je suis entouré de managers comme Pablo, Nasser, Hugues aussi qui m’aident beaucoup à m’améliorer. Et un bilan toujours partagé entre ce qu’on a pu faire de bien et ce que l’on a pu faire de moins bien. »

Jacques-Henri Eyraud – Source : RMC Sport