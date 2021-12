OM : Pour Sampaoli, Gerson doit accepter pas les critiques

L’entraineur de l’OM Jorge Sampaoli était en conférence de presse ce vendredi après midi pour répondre aux questions des journalistes à la veille du match face à Brest. Il a notamment évoqué le cas de Gerson qui, critiqué, a enfin répondu sur le terrain face à Nantes…

L’Olympique de Marseille affrontera Brest ce samedi au vélodrome (coup d’envoi 17h) . A la veille de cette rencontre comptant pour la 17e journée de Ligue 1. L’entraineur Argentin de l’OM Jorge Sampaoli a notamment la situation le cas de Gerson. En difficulté, le brésilien a enfin proposé une prestation à la hauteur face à Nantes mercredi. Sampaoli estime que son milieu de terrain est meilleur proche du but et qu’il doit répondre sur le terrain quand il est critiqué…

Quand on est critiqué, il faut répondre sur le terrain — Sampaoli

« On a vu plusieurs versions de Gerson dans sa carrière, un joueur plus proche de la surface, ou plus loin comme au Brésil. Pour nous, je pense que le mieux c’est qu’il soit plus proche du but adverse, pour avoir une meilleure relation offensive avec les autres. Selon nous il est plus déterminant à cet endroit là. Sur son état d’esprit, je dis toujours que quand on est critiqué, il faut répondre sur le terrain. C’est le football, il faut l’accepter. Si l’on accepte pas les critiques, cela va être très difficile de durer dans ce sport. » Jorge Sampaoli – Source Conférence de presse (03/12/2021)

#Sampaoli : « Le jeu de Gerson a eu plusieurs version dans sa carrière. Il a été plus ou moins loin de la surface. Pour moi, il doit être proche du but, on a tout de suite vu ça avec lui. L’état d’esprit c’est à lui de répondre, sur le terrain. » #LiveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 3, 2021

Consultant sur Prime Vidéo, Benoit Cheyrou a donné son sentiment suite à la victoire de l’OM 1-0 à Nantes mercredi. L’ancien milieu de terrain de l’OM a bien aimé la prestation de Gerson dont il attend beaucoup mais dans un rôle axial…

Je pense aussi que ce but va mettre Gerson en confiance — Cheyrou

« J’ai trouvé l’Olympique de Marseille très à l’aise avant l’entrée d’Arkadiusz Milik en numéro 9. Sans numéro 9, l’Olympique de Marseille a plutôt bien joué. Gerson a su se projeter, prendre la profondeur, il a su être ce point d’appui, il a profité de la libération de cet espace par Dimitri Payet. On l’a vu beaucoup plus face au jeu, a ajouté le spécialiste. Techniquement il était beaucoup plus propre, beaucoup plus sûr, beaucoup plus précis. Je pense aussi que ce but va le mettre en confiance. Moi, j’attends beaucoup de lui, j’attends un peu plus dans ce rôle plus axial. En tout cas, ce (mercredi) soir, ça a été un de ses meilleurs matchs de la saison. » Benoît Cheyrou – source : Prime Video (01/12/2021)