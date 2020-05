OM : Pour une situation tenable… le président Eyraud devra rester loin du vestiaire ?

L’Equipe raconte que ces derniers jours, « le fil s’est lié directement entre les deux hommes, qui échangent au téléphone. McCourt a plusieurs fois appelé « AVB », qui a fini par lui faire part de sa décision de rester cette saison. » Le propriétaire américain a fait le nécessaire pour convaincre Villas-Boas de rester en lui affichant directement sa confiance. Reste maintenant à savoir comment le coach va réussir à cohabiter avec JHE.

Le recrutement du super directeur sportif (head of football) fera barrière entre les deux hommes. D’ailleurs, AVB sera consulté dans le choix du profil. Enfin, selon le quotidien sportif, « pour que la situation soit tenable, il faudra sans doute que le président Eyraud se tienne à distance du groupe, comme cela a été le cas, ces derniers mois, quand le président se faisait très rare dans le vestiaire. » D’autant qu’une bonne partie des joueurs est aussi remonté contre JHE et ses demandes concernant leurs salaires et leurs primes. La nouvelle structure devrait permettre à Eyraud de s’éloigner du sportif.

JHE doit renflouer les caisses et dans le même temps limiter la casse sur le mercato afin de laisser à Villas-Boas un effectif suffisamment compétitif. Une équation compliquée…