OM : Pour Villas-Boas, la polémique du we ce n’est pas Mbappé mais les hors-jeu à Rennes !

Interrogé sur la sortie remarqué de Killian Mbappé avec le PSG, André Villas-Boas n’a pas voulu répondre à cette question qui ne concerne pas l’OM, il en a profité pour pointer du doigt l’arbitrage lors du match Rennes – Nantes…

André Villas-Boas n’en a rien a cirer des la polémique Mbappé, ce qui chiffonne le coach de l’OM ce sont les deux buts rennais face à Nantes. Ce dernier ne comprend pas qu’il n’y ait pas eu une polémique suite à la victoire des rennais arrachée dans les arrêts de jeu et avec un doute sur le positionnement hors jeu ou pas de Raphinha. AVB s’en étonne…

ça m’inquiète un peu — Villas-Boas

« L’histoire du weekend c’est plutôt les hors-jeu de Rennes-Nantes plutôt que Tuchel vs Mbappé. ça, ça m’inquiète un peu. On n’a pas eu de déclaration ou de communication de la part de Letang cette fois. Ces deux hors-jeu, plus le temps additionnel quand Rennes va fêter son but… Sur le troisième, personne ne comprend rien au révélateur ! C’est un problème d’image à la frappe de Niang qui n’est pas coordonné avec la ligne montrée. Quand on regarde on se dit : mais c’est quoi ça, de la géométrie ou…? Le second but aussi. Ca m’est arrivé au Zenith. Rondon a sauté au dessus du ballon et ils ont donné hors jeu. Là, le ballon passe un peu à côté de Niang mais il est sur la ligne de Lafont. Alors que cela ne sorte pas cette semaine, je ne comprends pas. L’arbitre a eu une bonne note pour ce match, Letang n’a pas fait de communiqué comme après le match OM – Rennes. L’arbitre de la VAR était le même que face à l’OM. Alors tous les complots des Portugais… Ca fait une belle histoire, un bon livre de John Le Carré ! » André Villas-Boas – source : Conférence de presse