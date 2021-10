OM: Pourquoi Di Meco est pessimiste pour le Classico

L’OM s’est imposé ce dimanche 4-1 au stade Vélodrome, dans un match de folie. La semaine prochaine, les hommes de Jorge Sampaoli reçoivent le PSG…

L’Olympique de Marseille a réalisé une très belle performance ce dimanche face à Lorient au Stade Vélodrome (4-1). L’un des joueurs très en forme de cette équipe, Mattéo Guendouzi a été un patron au milieu de terrain accompagné de Valentin Rongier qui a surement fait l’un de ses meilleurs matchs depuis qu’il porte le maillot de l’OM. Même Pau Lopez, souvent décrié depuis sa succession à Steve Mandanda, a été décisif avec une superbe sortie et un arrêt magnifique.

Malgré tout, battre le PSG reste malgré tout très difficile pour Eric Di Meco, pour une raison évidente. Le club de la capitale hausse toujours son niveau de jeu face aux olympiens :

L’OM ne joue jamais contre un Paris endormi– Di Meco

« Rennes bat le PSG et fait un très gros match, mais c’était un Paris endormi. Mais quant tu regardes, quand les PSG doit se sortir les doigts comme contre City, ça gagne. C’est pour ça que ça m’inquiète quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux, les supporters vont leur manger le cerveau en leur mettant une pression folle au départ du car. Le problème de l’OM contre Paris, c’est que l’OM ne joue jamais contre un Paris endormi. » Eric Di Meco— Source: RMC (18/10/21)

🎙💬 Di Meco avant OM-PSG : « Quand on reçoit Paris, c’est le match de l’année pour eux (…) Un Paris endormi, ce n’est jamais contre l’OM ! » #RMCLive pic.twitter.com/8dTkiX0XDB — Super Moscato Show (@Moscato_Show) October 18, 2021

Mattéo Guendouzi a enchanté le stade Vélodrome ce dimanche, lors de la victoire face au FC Lorient (4-1). En fin de match, il s’est montré confiant quant au prochain match de championnat face au PSG dimanche prochain :

Je suis sur qu’on va prendre les trois points — Guendouzi

« Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille. Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Le PSG, j’y ai joué très jeune donc j’y accorde moins d’importance qu’un club comme Lorient par exemple. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points. » Mattéo Guendouzi – Source: Prime vidéo (17/10/21)