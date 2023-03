OM : Pourquoi pas une attaque Sanchez et Vitinha ? La réponse de Tudor !

Avant la reception du RC Strasbourg, les journalistes étaient convié ce vendredi au centre RLD pour la traditionnelle conférence de presse. Igor Tudor est revenu sur son choix de laisser Vitinha sur le banc de ne pas l’associer avec Sanchez.

J’observe les joueurs à l’entraînement, je vois leur progression et les besoins de l’équipe

« Associer Sanchez et Vitinha ? Je choisi la solution qui selon moi me permet de gagner plus facilement. Je prend pleins de choses en considération, l'attaque, la défense, l'équilibre. Je cherche toujours la meilleure solution. »

La question a été posée d’une association entre Sanchez et Vitinha:

« Le choix Sanchez, et pas une association avec Vitinha ? Il n’y a qu’une raison, c’est que je choisis la solution qui me permet de gagner plus facilement… C’est aussi mon choix, ce qui ne veut pas dire que c’est le meilleur ou que j’ai raison. Peut-être que si je jouais avec ces deux attaquants… peut-être qu’on gagnerait les matchs de la même manière, peut-être que ce serait plus facile ou peut-être pas. Il y a plein de choses que je prends en considération, je pense à l’attaque, à la défense, à l’équilibre et aux qualités des uns et des autres. Ce que vous me demandez, j’y pense tous les jours en réalité : quelle est la meilleure solution pour l’équipe pour réussir à l’emporter ? J’y pense tous les jours depuis des mois, j’observe les joueurs à l’entraînement, je vois leur progression et les besoins de l’équipe. Il y a des fois où je réussis à le deviner et parfois, ça peut arriver que je me trompe aussi« . Igor Tudor – source : Conférence de presse (10/03/2023