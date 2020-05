OM: Pourquoi Villas-Boas partira selon Dugarry!

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a expliqué pourquoi l’avenir de Villas-Boas est incertain à Marseille selon lui…

Christophe Dugarry s’est expliqué au micro de RMC dans Team Duga :

AVB met l’humain au-dessus de tout– Dugarry

A lire aussi : OM : Riolo donne son avis sur la vente du club et la mission d’Eyraud (« de faire passer la pilule »)

« Villas-Boas met l’humain au-dessus de tout depuis son arrivée à Marseille. Que ce soit avec les joueurs, Zubizarreta avec un Mercato réussi, tout a bien fonctionné pour lui. Ca me parait compliqué de voir Villas-Boas rester, les relations avec Eyraud sont tendues. C’est un jeu de rôle afin d’inverser les pouvoirs. En faisait un communiqué de la sorte, on met la balle dans le camp de Villas-Boas pour qu’il prenne des responsabilités. Je pense pas qu’un contrat se discute comme ça, ça doit se faire avec des relations apaisées et une volonté de travailler ensemble. Il y a trop d’incertitudes au niveau du recrutement pour cet été. La prolongation de contrat de AVB peut faire parler certains joueurs qui attendent une prolongation de contrat. » Christophe Dugarry— Source: Team Duga RMC