OM : « Pourvu que ça dure », Duga salue une qualité précise de Roberto De Zerbi !

Sur RMC ce vendredi, Christophe Dugarry a salué l’une des grosses qualités de Roberto De Zerbi depuis qu’il est arrivé à l’Olympique de Marseille !

Dans l’émission de Jérôme Rothen, Rothen s’enflamme, sur RMC, Christophe Dugarry a tenu à souligner l’une des qualités qu’il préfère chez Roberto De Zerbi. En effet, le coach italien ne fait pas dans la dentelle concernant le temps de jeu donné à ses joueurs et privilégie la performance aux statuts.

« On relève comme la méthode De Zerbi, « le mec qui fait jouer les meilleurs », ça paraît logique ! Bravo Monsieur, j’ai l’impression que ça se fait de plus en plus rarement. Il fait son travail, rien de plus et c’est ce que les joueurs souhaitent. Pourvu que ça dure », a souligné l’ancien joueur de l’OM.

Pour De Zerbi c’est « le joueur parfait » !

Roberto De Zerbi est vraiment content de pouvoir compter sur un joueur comme Neal Maupay : « Maupay, c’est le joueur parfait, tout le monde le voudrait dans son équipe. Il n’a pas 20 buts par saison dans les pieds. Mais entre les buts, les passes, son engagement dans les actions, son caractère et son leadership, c’est un joueur que je voudrais toujours avoir. Je le voudrais jusqu’à ce que je parte d’ici. Si je le vois, je me sens mieux. »

