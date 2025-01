OM : 6 absents et un retour important face à Rennes

Avant le déplacement à Rennes, l’Olympique de Marseille devra se passer de Pol Lirola, Geoffrey Kondogbia, Amine Harit et Alexi Koum, tous absents en raison de blessures. Ces joueurs sont en phase de réathlétisation ou de soins et ne seront pas disponibles pour ce match important.

Avant le déplacement de l’Olympique de Marseille à Rennes, l’entraîneur Roberto De Zerbi doit composer avec plusieurs absences importantes. Pol Lirola est en phase de réathlétisation sur le terrain et ne pourra pas être disponible pour cette rencontre. De même, Geoffrey Kondogbia, qui reprend la course après une blessure au mollet gauche, ne sera pas prêt à jouer contre les Rennais.

L’absence la plus notable concerne Amine Harit, toujours en soins en raison d’une lésion au mollet droit. Le milieu de terrain marocain reste donc forfait pour ce match crucial. Enfin, le jeune Alexi Koum suit un programme similaire à celui de Lirola, en phase de réathlétisation terrain, et ne pourra pas non plus figurer dans le groupe.

A lire : A lire aussi : OM : La déclaration d’amour de Sampaoli

Kondogbia, Harit et Lirola forfaits face à Rennes ! Hojbjerg de retour !

Ces absents s’ajoutent aux blessés de longue date, Moumbagna et Carboni.

Ainsi, bien que De Zerbi dispose d’un effectif globalement solide, ces absences viennent compléter une liste de joueurs qui manqueront à l’appel pour le déplacement à Rennes, un adversaire toujours difficile à jouer à domicile. A noter que Pierre-Emile Hojbjerg sera lui de retour alors qu’il était malade la semaine dernière. Les Marseillais devront donc faire sans ces éléments clés pour maintenir leur dynamique positive en Ligue 1.