Mbemba remporte une première manche face à l’OM

Le défenseur international congolais (64 sélections), mis au placard par l’OM depuis l’arrivée du technicien italien Roberto de Zerbi, vient de gagner une première bataille juridique contre l’OM !

L’ancien joueur de Porto aurait vu ce vendredi, la commission juridique de la ligue lui donner raison. Selon les informations de La Provence l’appel de la sanction émis par le défenseur congolais aurait portait ses fruits auprès des instances de la ligue.

L’OM va devoir repasser à la caisse…

En effet, le défenseur central avait été sanctionné, il y a quelques semaines, par le club phocéen, d’une retenue de salaire de 23 jours avec comme motif le fait qu’il aurait refusé de se soustraire à certains examens médicaux. Comme nous l’apprends donc La Provence, celui qui a récemment réintégré le groupe professionnel se serait vu donner raison par la commission juridique de la Ligue qui aurait annulé l’amende et contraint l’OM à verser les salaires retirés au joueur.

La situation n’a pas changé avec Mbemba — De Zerbi

Interrogé en conférence de presse sur la situation de Chancel Mbemba vendredi dernier, Roberto De Zerbi a expliqué que tout était clair avec le joueur, rien n’a changé : « J’ai toujours dit la vérité et j’essaye de bien me comporter avec tout le monde. La situation n’a pas changé avec lui. J’avais parlé de lui cet été et dans mon rôle je dois prendre des décisions comme avec Veretout, Gigot et Pau Lopez dans la reconstruction de l’équipe. Ce n’est pas une question que vous m’avez posée quand on était premiers au classement. Ce sont des choix que l’on a fait pour aller de l’avant mais ce sont des choix effectués avec respect. »