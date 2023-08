OM : Prêté à Botafogo, Luis Henrique enchaine !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Luis Henrique est en feu en ce moment. 2 buts et 1 passes décisives en 3 matchs. Le Brésilien revit sous les couleurs de Botafogo.

Luis Henrique brille encore. Hier, l’attaquant a inscrit un but contre Esporte Clube Bahia. Lancé en profondeur, le Brésilien a éliminé facilement le gardien pour finir tranquillement dans le but vide. Son équipe s’est imposé 3 à 0.

Demetrius Ferreira a donné son avis sur le joueur dans Débat Foot Marseille. Il a vraiment progressé selon le Brésilien, ancien de l’OM. De quoi lui donné sa chance à la fin de son prêt ?

Henrique performant au Brésil

Henrique est dans une très bonne équipe de Botafogo qui domine son championnat. Ils sont premiers avec 11 points d’avance. Leur équipe a quelques joueurs connus en Europe. Notamment Diego Costa, passé par Chelsea et Rafael passé par Old Trafford. Le prêté évolue donc dans une bonne équipe d’Amérique du Sud. Et s’il n’est pas toujours titulaire, il est performant quand il joue.

« Aujourd’hui il est beaucoup plus puissant qu’avant il va plus vite et met pas mal de buts. », confirme le consultant Demetrius Ferreira. Selon l’ancien joueur, « il pourrait apporter à l’OM, s’il retourne là-bas. ». D’autant plus que le Brésilien est « un joueur de couloir et pas un numéro 9″ comme il avait été présenté à son arrivé à Marseille. Il est souvent positionné à gauche. Un poste où, actuellement, l’OM a un manque de joueur. Même si l’Olympique de Marseille va sûrement recruter, il sera intéressant de lui donner sa chance à son retour.

Le dirigeants devraient le récupérer après son prêt

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 41 matchs ces statistiques ne sont pas folles, mais elle montre une progression. Surtout que le joueur n’est pas tout le temps titulaire. « Je crois qu’il pourrait s’imposer à Marseille il a vraiment progressé. Néanmoins, il faudra lui donner le temps et avoir un autre brésilien dans l’équipe ça pourrait l’aider. Le revoir à l’OM serait une bonne chose. Je conseille aux dirigeants de le récupérer après son prêt. », explique notre invité.