OM : Problème avec l’entraîneur des gardiens? Longoria a tranché !

L’Olympique de Marseille a changé de staff avec l’arrivée d’Igor Tudor. Le nouveau coach des gardiens a été licencié par le président Longoria. Ce dernier a récupéré celui de l’année dernière !

Cette saison, l’Olympique de Marseille a changé les membres du staff avec le départ de Jorge Sampaoli. Igor Tudor en tête, le nouveau staff marseillais était composé d’Antonello Brambilla, entraîneur des gardiens. Cependant, d’après L’Equipe, ce dernier a quitté l’OM.

Jon Pascua revient à l’OM

Pablo Longoria ne semblait pas totalement satisfait de son travail. Le président marseillais a donc proposé à l’ancien tenant de ce poste, Jon Pascua. Ce dernier connait bien Pau Lopez pour notamment l’avoir eu sous ses ordres au Bétis Séville lorsque les deux hommes y étaient.

L’Espagnol aurait accepté de revenir à l’Olympique de Marseille il y a une quinzaine de jours pour entraîner deux de ses compatriotes : Ruben Blanco et Pau Lopez donc qui seront en concurrence pour la place de titulaire. Avec sa blessure, l’ancien de l’AS Roma n’a pas encore débuté sa saison de Ligue 1.

👉🏼Insatisfait du travail de l’entraîneur des gardiens, Antonello Brambilla. Pablo Longoria a proposé à Jon Pascua de retrouver son poste, il y a une quinzaine de jours. Proposition qui a été acceptée par l’espagnol. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/NTIyxKWJSu — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) August 17, 2022

Ruben Blanco est cash concernant la concurrence avec Pau Lopez

Lors de la présentation de Ruben Blanco à la presse, l’ancien du Celta Vigo s’est exprimé sur son probable statut de doublure. Pour le gardien espagnol, il n’est pas question d’être le second mais plutôt être dans une concurrence avec Pau Lopez.

« Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football. Avec Pau Lopez, on se connaît de la sélection des jeunes et on a joué contre en Liga. Il m’aide beaucoup dans le vestiaire. Ce n’est pas facile pour moi, c’est ma première expérience à l’étranger » Ruben Blanco – Source : Conférence de presse (03/08/22)

#Blanco : « Je viens ici pour concurrencer Pau Lopez. Je connais l’exigence mais je viens ici pour être en concurrence, sinon je ne serai pas un joueur de football » #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2022