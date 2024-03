OM PSG (0-2) : Blessure de Mbemba, soirée cauchemardesque malgré le carton rouge !

L’OM affronte le PSG sans Sarr, Murillo, Clauss ou encore Onana et Rongier. Du coup, Luis Henrique et Ulisses Garcia sont titularisé dans ce faux 4-4-2. L’OM s’offre des situations assez rapidement mais manque de précision dans ses passes et ses frappes. Veretout voit sa frappe effleurer le poteau, Paris a du mal à trouver les solutions car les deux lignes de 4 de Gasset. Pau Lopez est décisif face à Kolo Muani, Dembélé ne cadre pas après un petit festival. Finalement, Beraldo est expulsé après une faute vérifiée par la VAR. L’OM se retrouve à 11 contre 10. 0-0 à la mi-temps.

L’OM se fait contrer dès le début de la seconde période, Kondogbia perd un ballon, Merlin défend mal et c’est finalement Vitinha qui marque (0-1 / 53′). L’OM doit se réveiller et pense égaliser suite à une frappe d’Harit, Veretout pense égaliser mais le but est annulé pour un hors jeu de Luis Henrique qui gène Donnarruma. L’OM va pousser mais toujours aussi maladroitement, Harit va manger trois occasion, Aubameyang deux. C’est finalement Ramos qui va marquer le 0-2 sur un contre (0-2). L’OM aurait clairement dû faire mieux face à un PSG très moyen et à un de moins !