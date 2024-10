OM – PSG : Cataldo dénonce la démagogie des ministres !

Christian Cataldo, le responsable des Dodger’s, a récemment réagi aux déclarations de Gil Avérous, le ministre de l’Intérieur, au sujet de la billetterie nominative dans le cadre des événements sportifs.

Avant le Classique OM – PSG, les politiques communiquent en prônant des solutions pour combattre l’homophobie et la violence dans les stades. Mais leurs propositions existent déjà. Lors d’une intervention sur RMC, Christian Cataldo a commenté les propos de Gil Avérous, soulignant que le système de billetterie nominative est déjà en place au stade Vélodrome depuis plus de dix ans. Il a déclaré : « Chez nous, la billetterie nominative existe depuis dix ans. Il y a 49 000 abonnés cette saison et donc 49 000 noms, en plus des places qui sont ensuite vendues. Instaurer des contrôles avec des cartes d’identité à l’entrée ? Je lui souhaite bien du courage. Quand vous ouvrez les portes à 19 h pour un match à 21 h, avec 65 000 personnes, allez contrôler 65 000 cartes d’identité… Ça va faire des émeutes. C’est nul et c’est impossible à faire. » Il a également exprimé son scepticisme face aux déclarations sur les chants homophobes : « On a prévu d’encourager notre équipe. Point barre. »

A lire : Ex OM : Disparition brutale d’Abdelaziz Berrada, hommage ce dimanche !

La billetterie nominative existe depuis dix ans

Bruno Retailleau, quant à lui, a annoncé son intention d’envoyer des policiers en tenue civile dans les tribunes des stades. Il a précisé : « Je placerai des policiers ou des gendarmes, très régulièrement, en tenue civile dans les stades pour repérer individuellement untel ou untel qui conduit la danse, untel ou untel qui est en train de déraper, les fauteurs de troubles. Je veux des sanctions beaucoup plus personnalisées et individualisées. Vous ne les verrez pas. On aura un dispositif. Je ne vais pas vous dire où ils seront. » Cependant, Christian Cataldo a insisté sur le fait que ces dispositifs existent déjà dans son stade : « Ça existe déjà chez nous depuis des années. Les policiers savent ce qu’il se passe en tribunes. Il y a des policiers en tenue civile dans les virages, on en connaît. (…) donc le ministre est noyé et perdu. »

Ça existe déjà chez nous depuis des années

La problématique de la violence dans le football reste un enjeu crucial. Les incidents continuent de se produire chaque saison, sans qu’aucune solution durable ne semble se dessiner. La lutte contre la violence dans les stades est plus que jamais d’actualité et nécessite des mesures efficaces pour garantir la sécurité des spectateurs.