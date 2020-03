OM – PSG / Di Meco : « On aimait quand ça bastonnait ! »

Dans un entretien accordé au journal L’Equipe, Eric Di Meco s’est exprimé sur ses plus mauvais souvenirs de clasico…

Ce dimanche 22 mars, l’Olympique de Marseille aurait dû recevoir le Paris Saint-Germain au Vélodrome. L’occasion pour le journal L’Equipe de faire une série d’articles sur cette confrontation historique du championnat français.

aujourd’hui, je me dis… putain, c’était chaud ! — DI MECO

Interrogé par le quotidien sportif, Eric Di Meco s’est exprimé sur ses pires souvenirs de clasico… Il s’est notamment rappelé de la dureté des contacts et de la pression médiatique après ces rencontres.

« Le plus mauvais souvenir, c’est l’après-match de l’aller de 1992-1993, en décembre au Parc. Je pars en vacances directement après le match, avec Franck (Sauzée) et Jean-Jacques Eydelie, dans le sud de l’Espagne. À l’époque, on n’avait pas de tablettes, L’Équipe arrivait avec un jour de retard. (Michel) Denisot nous avait chargés dans L’Équipe, j’ai souvenir de papiers terribles contre moi. J’avais souffert de ça. Je n’ai jamais trop fait attention à ma réputation, cela se saurait, mais là j’avais été touché parce que c’était une campagne assez dure. Je n’avais pas passé de bonnes vacances. Surtout que ce match, ça tapait des deux côtés. Nous, quand ça tapait, on tapait plus que l’adversaire, on repoussait les limites. Quand je revois ces matches aujourd’hui, je me dis… « putain, c’était chaud ! » Il y avait une telle rivalité, c’était un truc de dingue. Tapie faisait monter la sauce, et on aimait ça quand ça bastonnait. »

Eric Di Meco – Source : L’Equipe