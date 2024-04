OM – PSG : Dugarry dézingue l’arbitre !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Suite aux polémiques liées à l’arbitrage du classique OM – PSG ce dimanche soir, Christophe Dugarry a lancé un débat dans l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC.

Qu’est-ce qui ne va pas ? Pourquoi y a-t-il constamment des erreurs ? A quoi sont-elles dues ? Christophe Dugarry s’est posé ce type de questions sur RMC, après de nouvelles décisions arbitrales litigieuses lors d’OM-PSG.

« Je me suis toujours posé la question quand il y a des erreurs d’arbitrage: qu’est-ce qu’il se passe dans leur tête? », a-t-il expliqué lundi dans Rothen s’enflamme. « Aujourd’hui il nous explique le pourquoi du comment après le match. Il justifie pourquoi il a pris ses décisions. Pour moi, ses décisions ne sont pas bonnes, il commet deux erreurs dans l’interprétation. Et une nouvelle fois, on comprend quand il nous explique tout ça qu’il y a une interprétation du règlement qui est faite. »

🔥 Le programme de Rothen s’enflamme, avec ce soir Eric di Meco et Christophe Dugarry. #RMClive pic.twitter.com/wiQZyY5p8L — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 1, 2024



« Si le règlement est comme M. Bastien l’explique, c’est que c’est le règlement est mal foutu. Si c’est pas tout à fait ça, c’est que c’est lui qui l’interprète mal. Moi ce qui m’intéresse, c’est qu’il a donné son interprétation, on l’a entendu et on n’est pas d’accord. J’ose espérer qu’au niveau de l’arbitrage, il y a aussi des arbitres qui ne sont pas d’accord avec son interprétation, sinon il y a un énorme décalage. J’espère que les arbitres vont faire une réunion entre eux et lui dire que son explication n’est pas bonne. »

OM-PSG : Christophe Dugarry tacle l’arbitre https://t.co/F79viYJWoZ — Foot Mercato (@footmercato) April 1, 2024

A LIRE AUSSI : OM : La réponse cinglante de Zeroual

L’ancien champion du monde 1998 poursuit : « L’intérêt est que les arbitres soient meilleurs, que ces erreurs ne soient plus commises. Je ne suis pas d’accord sur ses explications, mais ce que je me suis toujours demandé, c’est s’ils sont nuls ou malhonnêtes. Et là je me pose de nouvelles questions: peut-être que c’est le règlement qui n’est pas assez précis, mal foutu, mal interprété, mais pour quelles raisons ? »