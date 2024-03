L’ancien joueur du PSG et de l’Olympique de Marseille, Fabrice Fiorèse était l’invité de Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport. Ce dernier est revenu sur son expérience douloureuse du côté de Marseille où les supporters ne l’ont pas épargné.

L’OM affronte le PSG ce dimanche au stade Vélodrome. Invité sur RMC dans l’émission de Jérôme Rothen, l’ancien joueur passé par les deux clubs rivaux, Fabrice Fiorèse, est revenu sur son expérience pour le moins douloureuse à Marseille.

A LIRE AUSSI : OM : Un film en hommage à Pape Diouf diffusé lors d’une soirée !

« Vu comment ils m’ont accepté … »

« Pourquoi Marseille? Pour la faire courte, j’étais en relation avec l’un de mes meilleurs amis qui était Frédéric Déhu comme tout le monde le savait déjà. Lui venait justement de signer à l’OM. On s’appelait quasiment tous les jours. Et quand il y a eu l’histoire avec Vahid, j’avais eu Fred au téléphone. Je lui ai dit que je n’aurais pas dû refuser le capitanat et je lui ai raconté l’histoire. Et puis on en est resté là. Fred a dit à José: ‘Je crois que c’est le bordel à Paris et qu’ils sont en train de pousser Fio vers la sortie’. Voilà comment le début s’est passé. Il n’y a aucune préméditation, il n’y a rien et je n’ai pas pris un euro de plus en partant de Paris à Marseille. J’aurais dû prendre un euro de plus. Je le dis parce que, vu comment ils m’ont accepté et comment ils m’ont intégré… franchement j’aurais dû prendre tout ce que j’aurais dû prendre. A Marseille, ils m’ont jeté dans la gueule du loup. (…) Je ne pouvais plus jouer qu’à l’extérieur parce que je déstabilisais et parce que même au Vélodrome on me sifflait », a ainsi raconté Fabrice Fiorèse dans l’émission de Jérôme Rothen.

A lire aussi : La colère des supporters du PSG, Deschamps donne des nouvelles de Clauss, Balerdi incertain? Les 3 infos OM de ce mercredi !