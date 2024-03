« Cette équipe de l’OM? Elle n’est pas bonne », balance Rothen !

Sur le plateau de son émission sur RMC, Jérôme Rothen s’est exprimé sur la possibilité des Marseillais de se qualifier en 1/2 finale d’Europa League. Pour lui, ils doivent jouer le coup à fond !

Les Marseillais ont eu un tirage plus que correct avec Benfica, surtout quand on voit la liste des autres équipes dans cette compétition. Pour Jérôme Rothen les Portugais ne doivent pas effrayer les Olympiens ! L’ancien joueur du PSG se base notamment sur la double confrontation de Benfica contre le TFC il y a quelques semaines et pense que l’OM peut aller les chercher, malgré leur niveau.

« Quand tu vois que tu joues Benfica, pour moi, c’est une chance au tirage. Ils auraient pu jouer une équipe bien meilleure que Benfica. Quand je vois Benfica contre Toulouse… Alors peut-être qu’ils les ont pris de haut, tout ce que vous voulez mais sur le match retour, j’ai du mal à croire que Benfica est arrivé sûr de sa force après avoir galéré sur le match aller. Ils les ont bougé. Marseille est totalement capable d’éliminer Benfica cette année ! Cette équipe de l’OM? Elle n’est pas bonne ! Mais elle peut être surprenante. Contre Villarreal, je misais pas un kopeck sur eux et pourtant ils ont éliminé Villarreal. Pourtant, ce sont les 12e de Liga« , a déclaré Jérôme Rothen sur RMC ce lundi.

🎙️ @RothenJerome » Marseille est totalement capable d’éliminer Benfica » Jérome Rothen pense que l’OM a un coup à jouer contre Benfica pic.twitter.com/YG72P5qwhs — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 18, 2024

Le rédacteur en chef de Trivela Alex Ribeiro était invité dans notre émission Débat Foot Marseille vendredi, il évoque le futur adversaire de Marseille en quart de finale d’Europa League, Benfica. Pour rappel, Trivela est un média qui suit assidument le championnat portugais.

« Quand on voit les équipes possiblement futur adversaires de l’OM sur ces quarts de finale, je pense que d’un côté comme de l’autre ils sont satisfaits du tirage. Ils évitent des équipes comme Liverpool, Bayer Leverkusen qui sont beaucoup plus costaud que Benfica en ce moment. »

A LIRE AUSSI : Rumeur mercato : L’OM vise un latéral gauche coté à 10M€ ?

Benfica, d’un point de vue collectif, c’est très insuffisant

Il rassure ensuite les marseillais en indiquant qu’à Benfica ce n’est pas aussi la grande forme ! « La forme de Benfica en ce moment c’est très très poussif, sur ces derniers mois surtout ». Dans les matchs contre les concurrents directs que ça soit contre Porto ou le Sporting a été bien en dessous dans le résultat comme dans la production (2 défaites). D’un point de vue collectif, c’est très insuffisant par rapport à ce qu’on peut attendre d’un tel club sur la scène européenne. »