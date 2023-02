OM/PSG : la composition probable marseillaise

L’Olympique de Marseille reçoit ce soir le Paris Saint-Germain dans le choc de cette vingt-cinquième journée de Ligue 1. Voici la composition probable côté marseillais…

Malheureusement, Igor Tudor va devoir composer avec deux gros absents en défense puisqu’il a confirmé vendredi, en conférence de presse, le forfait de Samuel Gigot qui s’ajoute à la suspension de Chancel Mbemba.

Mbemba et Gigot ne seront pas là

« Mbemba et Gigot ne seront pas là. Défensivement, on va s’organiser au mieux. Mbappé est dangereux mais ce n’est pas le seul. On fera notre jeu. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)

La véritable interrogation dans la composition olympienne se situe donc à ce niveau-là. Comment le Croate va t-il organiser sa défense. Si Vitinha évolue encore en position de 10 côté parisien, il est probable que Valentin Rongier reprenne son poste de voltigeur entre la défense et le milieu de terrain.

Ce qui permettrait d’aligner Guendouzi et Veretout plus haut alors que l’attaque devrait être classique.

LA COMPOSITION PROBABLE

Pau Lopez

Bailly/Rongier/Balerdi

Clauss/Guendouzi/Veretout/Tavares

Under/Malinovskyi

Sanchez

Igor a beaucoup de classe et de malice

« Igor a beaucoup de classe et de malice. Pour pouvoir être favori, il aurait fallu être dans une dynamique différente. Suite à notre élimination là-bas (en Coupe de France, ndlr), la fin de match contre le Bayern et Lille nous donne beaucoup d’espoirs. Il faudrait avoir un niveau de jeu très élevé et défier ces Marseillais portés par leur public et une bonne dynamique. Il faudra être meilleurs que ce que nous avons fait lors du dernier match. » Christophe Galtier – source : Conférecne de presse (24/02/2023)

Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends

« Avec tous leurs joueurs, Neymar, Marquinhos, Messi, Mbappé, Ruiz, Ramos, etc.., il n’y a aucune équipe qui peut être favorite contre eux. La pression, c’est que eux qui peuvent l’avoir. Avec leur équipe, ils devraient gagner tous les week-ends. On est confiants à domicile, donc on y croit. On va lutter avec tous nos moyens, on va vouloir faire un gros match. Mais ca dépendra aussi de l’adversaire, chaque match est différent. Ca se joue sur des détails. Evidemment que c’est un match important contre le PSG. Mais ce n’est pas un match déterminant parce qu’il restera encore beaucoup de matchs à disputer jusqu’à la fin de la saison » Igor Tudor – source : Conférence de presse (24/02/2023)