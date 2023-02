Coup dur pour le prochain match contre le PSG ? La décla fracassante de Riolo, Galtier… les 3 infos OM du jour

Chancel Mbemba privé du Clasico en Ligue 1 à cause du match de ce soir?

L’Olympique de Marseille a remporté sa rencontre face au PSG ce mercredi soir en Coupe de France mais devra rejouer une rencontre contre les Parisiens à la fin du mois de février… Sans Chancel Mbemba?

Ce mercredi l’OM a réussi à l’emporter face au PSG en Coupe de France ! Une victoire aboutie qui emmène les Marseillais en 1/4 de finale de la compétition. D’après le journaliste Jean-François Peres qui a contacté la FFF, l’Olympique de Marseille devrait être privé de Chancel Mbemba pour la rencontre contre les Parisiens en Ligue 1 le 26 février prochain.

En effet, ce jeudi soir à 21h, un match de Coupe de France aura lieu entre Lorient et le RC Lens. Cette rencontre empêche donc la Commission de Discipline de se réunir et officialiser les sanctions pour les joueurs. Ayant écopé de 3 cartons jaunes lors de ses dix derniers matchs, Chancel Mbemba devra purger un match de suspension.

Seulement la Commission devrait se réunir le 16 février et la sanction prendra effet à partir du lundi suivant soit le 20 février, la semaine avant le Clasico… Ce dispositif privera donc l’international congolais de la réception du PSG en Ligue 1 qui aura lieu le dimanche 26 février à 20h45.

On a vraiment progressé dans notre manière de défendre — Tudor

« Je n’aime pas trop comparer mais je pense qu’on a fait très bien, surtout quand on a vu le match qu’on a fait contre Nice en Ligue 1. Surtout face à cet adversaire, dans un gros rythme. Les joueurs peuvent être fiers. La fin de l’invincibilité parisienne à Marseille ? C’est une belle chose. C’est un adversaire très fort que l’on a affronté, c’est dur de presser pendant 90 minutes. Mais quand on a été plus bas, on a peu concédé. On a vraiment progressé dans notre manière de défendre. Rongier avec son intelligence, il peut s’adapter. Avec le ballon, il te donne de la qualité dans ta manière de jouer. On en a plaisanté ensemble à la fin du match, je lui ai dit qu’il pouvait être défenseur désormais. En général, les défenseurs et les milieux peuvent avoir le même rôle, on l’a vu avec nos centraux qui peuvent monter. Ça fait partie de notre jeu. Gagner la Coupe de France ? Dimitri a fait un beau discours devant tout le monde. Il a dit que c’était beau, mais il a fini en disant simplement qu’on a passé un tour. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (08/02/2023)

La décla fracassante de Riolo

Vainqueur 2-1 contre le PSG, l’OM est en quart de finale de la coupe de France. Dans l’After Foot, Daniel Riolo fustige les joueurs du PSG, largement en dessous des joueurs de l’OM selon lui.

Après la belle victoire de l’OM face au PSG ce mercredi, Daniel Riolo a taclé le niveau collectif du PSG !

»Tout ce qu’on voit du PSG, toutes les carences, tout ce qu’on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants qui sont cramés. Ils sont capables de fulgurances, mais il n’y a plus rien en eux. Il n’y a plus le très haut niveau. En 10 ans je me souviens des soirées où je disais qu’il y a même pas un marseillais qui peut s’assoir sur le banc du PSG. Ce soir il n’y a pas un parisien titulaire dans l’équipe de l’OM. Dans le jeu et au niveau des attaquants, il n’y a pas un parisien que je met titulaire à la place d’un marseillais. C’est juste un constat. » Daniel Riolo – Source : After Foot/RMC (8/02/2023)

🗣💬 Daniel Riolo : « Ça parait fou de dire ça aujourd’hui mais aujourd’hui, je ne mets pas un seul Parisien titulaire à la place d’un Marseillais. » #rmclive pic.twitter.com/KlNfnipaWU — After Foot RMC (@AfterRMC) February 8, 2023

Les gars sont vraiment morts sur le terrain

»C’était un très beau match. Les gars sont vraiment morts sur le terrain. Face à Paris, ce n’est jamais facile, mais on l’a fait. L’atmosphère était fabuleuse. Ce peuple et ce stade mérite ce genre de victoires. Sommes nous favori de la compétition ? Non, ce concept n’existe pas dans le football. Je ne l’aime pas. » Igor Tudor – Source : Foot365 (8/02/2023)

OM – PSG (2-1) : Le terrible constat de Galtier

Battus 1-2 par l’OM en Coupe de France, le PSG est éliminé dès les 8èmes de finale. En conférence de presse d’après match, Christophe Galtier reconnait être tombé sur un Marseille bien plus efficace que son équipe.

Ils ont fait un match total, poussés par les Marseillais

»C’est une grosse déception. La Coupe de France était un de nos objectifs. On est battu par une belle équipe de Marseille. C’est une période difficile. Une fois menés, on s’est créé très peu de situations favorables. À partir du moment où le bloc marseillais s’est mis bas, on a énormément souffert. On a été pauvre sur un plan offensif. On s’est créé très peu de situations. On nous a bloqué énormément nos latéraux et dans le jeu combiné, dans la densité, ce n’est pas passé. Après il faut évidemment éviter de concéder des situations ou des buts sur des erreurs qui nous coûtent cher. On va récupérer rapidement, nettoyer les têtes, pour que cette déception ne soit pas un poids important. On ne peut plus rien y faire, on est éliminés. Difficile de parler des Olympiens, on connaissait l’environnement. Ils ont fait un match total, poussés par les Marseillais, ce qui les a incités à se surpasser. » Christophe Galtier – Source : Conférence de presse (9/02/2023)